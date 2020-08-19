Самолет Лукашенко вылетел в сторону России и вернулся в Минск

По предположениям журналистов, это мог быть контрольный облет самолета экипажем.

Сегодня самолет президента Беларуси Лукашенко совершил несколько непонятных маневров в воздухе.

Об этом со ссылкой на данные сервиса Radarbox сообщает 42.TUT.BY.

Читайте такжеВ ЕС началось экстренное заседание по ситуации в Беларуси

Как сообщается, самолет Boeing 737, на котором во время визитов летает Лукашенко взлетел, из Национального аэропорта Минск и отправился на восток, а потом развернулся обратно к столице.

После этого самолет полетел в западном направлении, развернулся и снова вернулся к аэропорту.

По данным журналистов, это мог быть контрольный облет самолета экипажем. Такие облеты делаются, если борт некоторое время не летал, чтобы проверить корректность работы систем самолета.

Согласно официальной информации, в авиационном парке Лукашенко числились Boeing 737-800/BBJ2 EW-001PA, Bombardier Challenger 850 EW-301PJ, Як-40 EW-88187, вертолет Ми-8 EW-25049.

Однако пресс-служба президента Беларуси ранее сообщала, что у главы республики никогда не было частных самолетов.

Пока не известно, кто именно полетел на этом борту. Нет информации и о том, находился ли на нем сам Лукашенко. Скорее всего, президента там не было, т.к. сегодня проходит заседание Совбеза.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская