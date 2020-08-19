Самолет Лукашенко вылетел в сторону России и вернулся в Минск
Сегодня самолет президента Беларуси Лукашенко совершил несколько непонятных маневров в воздухе.
Об этом со ссылкой на данные сервиса Radarbox сообщает 42.TUT.BY.
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Как сообщается, самолет Boeing 737, на котором во время визитов летает Лукашенко взлетел, из Национального аэропорта Минск и отправился на восток, а потом развернулся обратно к столице.
После этого самолет полетел в западном направлении, развернулся и снова вернулся к аэропорту.
По данным журналистов, это мог быть контрольный облет самолета экипажем. Такие облеты делаются, если борт некоторое время не летал, чтобы проверить корректность работы систем самолета.
Согласно официальной информации, в авиационном парке Лукашенко числились Boeing 737-800/BBJ2 EW-001PA, Bombardier Challenger 850 EW-301PJ, Як-40 EW-88187, вертолет Ми-8 EW-25049.
Однако пресс-служба президента Беларуси ранее сообщала, что у главы республики никогда не было частных самолетов.
Пока не известно, кто именно полетел на этом борту. Нет информации и о том, находился ли на нем сам Лукашенко. Скорее всего, президента там не было, т.к. сегодня проходит заседание Совбеза.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.
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