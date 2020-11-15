Сегодня в Минске и в других городах проходят протестные Марши народовластия.

Правозащитники заявляют о почти 330 задержанных на акциях протеста в Беларуси.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", сегодня в Минске и в других городах проходят протестные Марши народовластия.

Читайте такжеТихановская заявила о создании в Беларуси "Народного трибунала"Так, большинство участников акций задержали в Минске.

Кроме того, задержания произошли и в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно, Новополоцке, Бресте и Светлогорске.

На данный момент правозащитникам известно о 328 случаях задержания.

В частности, среди задержанных более 10 корреспондентов, журналистов и фотографов изданий и информагентств.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

За три месяца акций протеста в Беларуси, по данным оппозиции, были задержаны более 25,8 тысячи человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи