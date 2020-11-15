Правозащитники заявляют о почти 330 задержанных на акциях протеста в Беларуси.
Как сообщает правозащитный центр "Весна", сегодня в Минске и в других городах проходят протестные Марши народовластия.
Читайте такжеТихановская заявила о создании в Беларуси "Народного трибунала"Так, большинство участников акций задержали в Минске.
Кроме того, задержания произошли и в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно, Новополоцке, Бресте и Светлогорске.
На данный момент правозащитникам известно о 328 случаях задержания.
В частности, среди задержанных более 10 корреспондентов, журналистов и фотографов изданий и информагентств.
Протесты в Беларуси: предыстория
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- За три месяца акций протеста в Беларуси, по данным оппозиции, были задержаны более 25,8 тысячи человек.
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