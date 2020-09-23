По мнению эксперта, Кремль своими действиями может вызвать еще больше негатива в белорусском обществе.

Протесты в Беларуси могут приобрести антироссийский характер, причиной этому могут стать действия Кремля. В настоящее время среди противников власти подобные настроения крепнут.

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Такое мнение высказал член Координационного совета белорусской оппозиции, политолог Виталий Рымашевский в эфире телеканала "Украина 24".

Таким образом он прокомментировал заявление действующего президента Александра Лукашенко о "едином отечестве от Бреста до Владивостока".

"Заявления Лукашенко по поводу Приморского края никак не меняют отношение Беларуси к России, а вот действия Кремля очень сильно могут на это повлиять. Большой негатив вызвало выделение кредита для Лукашенко со стороны кремлевского руководства, наличие военного резерва, который стоял на границе и был готов в случае необходимости вторгнуться", - рассказал он.

Политолог убежден, что если такого рода вещи будут продолжаться, "они будут вызывать все больше и больше антироссийских настроений внутри общества".

"Тогда эти демонстрации приобретут не только характер борьбы за демократию, но и ярко выраженный антироссийский характер. Пока этого и близко нет", - отметил оппозиционер.

Протесты после выборов: что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

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Автор: Юрий Годован