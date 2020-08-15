В МИД Беларуси отреагировали на возможные санкции Евросоюза

Накануне в ЕС заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций.

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что настроены на сохранение коммуникации и продолжение диалога с Евросоюзом.

Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает агентство БЕЛТА.

"Санкции - это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас - есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Глаз подчеркнул, что "в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога".

События в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По окончательным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетами после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу.

14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2 тысяч задержанных.

14 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признаёт результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Виктория Токарева