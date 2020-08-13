Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси
15:19, 13 августа 2020Мир
498 0
Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста в знак несогласия с результатами выборов президента.
Илон Маск отреагировал на события в Беларуси / REUTERS
Бизнесмен и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Беларуси.
Читайте такжеВ ООН спустя три дня после начала протестов осудили насилие в Беларуси
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Один из пользователей "тегнул" Илона Маска в своем посту. "Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки: вот так автократы "побеждают" на выборах. Распространите информацию", - говорилось в тексте.
В ответ Маск оставил комментарий: "Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?".
В ответ пользователи призвали его распространить информацию о событиях в Беларуси или сделать публичное заявление по этому поводу.
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.
- Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В МВД Беларуси заявили о задержании около 6 тысяч участников акций в разных городах страны.
- МИД Украины 12 августа заявил, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
- 12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS” Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданки Оксаны Алешиной.
- Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter