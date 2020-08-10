В Минске силовики заблокировали точки сбора протестующих: активисты переходят к "плану Б"

В связи с блокировкой активисты огласили «План Б».

В Минске силовики бросили все силы на блокировку Стелы и прилегающих районов, где ранее планировалось организовать точки сбора митингующих, которые выступают против нечестных выборов президента.

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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. В связи с блокировкой активисты огласили «План Б» – собираться возле ближайших станция метро и наибольших площадях столицы.

«Ровно в 20:00 начинаем движение группами в центр города. Наша цель – зажать карателей (речь идет о сотрудниках силовых органов – ред.) со всех сторон, максимально растянув их силы и измотав. Будьте мобильными! перемещайтесь! В случае попыток задержаний, становитесь в сцепки и начинайте блокировать основные магистрали, рядом с которыми вы находитесь», – говорится в призыве к протестующим.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

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