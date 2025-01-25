Отмечается. что представленная еще в начале 2024 года программа относительно совместного производства оружия до сих пор не принята.

Учитывая давление президента США Дональда Трампа, многие европейские лидеры поддерживают призывы усиления обороны Европы. Однако, судя по всему, ключевой проект - программа поддержки европейской оборонной промышленности, известная как EDIP, - забуксовал больше, чем когда-либо, вызывая открытую обеспокоенность и даже испуг среди многих специалистов, пишет французская газета Le Monde.

Как отметила аналитик Николь Гнесотто из Института Жака Делора, европейцы, на самом деле, добились огромного прогресса в плане обороны с начала широкомасштабной войны в Украине. Но на самом деле ничего не меняется, война в Украине не приводит к каким-либо нововведениям в оборонной доктрине Европы.

И указанную программу EDIP издание называет "главным камнем преткновения на данный момент".

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Отмечается, что проект, среди прочего, предусматривает финансирование совместных закупок, с первоначальным бюджетом в 1,5 млрд евро.

Однако, представленная в начале 2024 года в Брюсселе с целью определить, как европейцы могли бы совместно производить оружие, программа до сих пор не принята. Как пишет Le Monde, проект остается не согласованным, в частности из-за выдвинутых Францией условий относительно производства по лицензии на территории Европы иностранного оружия, в основном американского или южнокорейского.

Кроме того, как говорится в публикации, принятие EDIP рискует затянуться из-за выборов в Германии.

Тем временем проблема становится еще более актуальной, поскольку Дональд Трамп настоятельно требует, чтобы союзники по НАТО тратили до 5% своего ВВП на оборону, подчеркнули в издании.

"В настоящее время у государств нет ни цента, чтобы преодолеть такой порог: треть членов ЕС и сегодня находятся в состоянии чрезмерного дефицита, включая Францию, Италию и Польшу, которые обладают тремя крупнейшими армиями Старого Света", - акцентируется в публикации.

Все эти препятствия носят технологический и доктринальный характер, констатировали в издании. И, маловероятно, что Дональд Трамп и его окружение будут более сговорчивы на переговорах по EDIP с Францией, чем была администрация его предшественника Джо Байдена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европейской комиссии предложили, чтобы Украина стала полноправным членом программы поддержки оборонной промышленности ЕС (EDIP). Это должно было помочь использовать опыт страны и приблизить ее к вступлению в Евросоюз.

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