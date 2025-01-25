Учитывая давление президента США Дональда Трампа, многие европейские лидеры поддерживают призывы усиления обороны Европы. Однако, судя по всему, ключевой проект - программа поддержки европейской оборонной промышленности, известная как EDIP, - забуксовал больше, чем когда-либо, вызывая открытую обеспокоенность и даже испуг среди многих специалистов, пишет французская газета Le Monde.
Как отметила аналитик Николь Гнесотто из Института Жака Делора, европейцы, на самом деле, добились огромного прогресса в плане обороны с начала широкомасштабной войны в Украине. Но на самом деле ничего не меняется, война в Украине не приводит к каким-либо нововведениям в оборонной доктрине Европы.
И указанную программу EDIP издание называет "главным камнем преткновения на данный момент".
Отмечается, что проект, среди прочего, предусматривает финансирование совместных закупок, с первоначальным бюджетом в 1,5 млрд евро.
Однако, представленная в начале 2024 года в Брюсселе с целью определить, как европейцы могли бы совместно производить оружие, программа до сих пор не принята. Как пишет Le Monde, проект остается не согласованным, в частности из-за выдвинутых Францией условий относительно производства по лицензии на территории Европы иностранного оружия, в основном американского или южнокорейского.
Кроме того, как говорится в публикации, принятие EDIP рискует затянуться из-за выборов в Германии.
Тем временем проблема становится еще более актуальной, поскольку Дональд Трамп настоятельно требует, чтобы союзники по НАТО тратили до 5% своего ВВП на оборону, подчеркнули в издании.
"В настоящее время у государств нет ни цента, чтобы преодолеть такой порог: треть членов ЕС и сегодня находятся в состоянии чрезмерного дефицита, включая Францию, Италию и Польшу, которые обладают тремя крупнейшими армиями Старого Света", - акцентируется в публикации.
Все эти препятствия носят технологический и доктринальный характер, констатировали в издании. И, маловероятно, что Дональд Трамп и его окружение будут более сговорчивы на переговорах по EDIP с Францией, чем была администрация его предшественника Джо Байдена.
Напомним, ранее сообщалось, что в Европейской комиссии предложили, чтобы Украина стала полноправным членом программы поддержки оборонной промышленности ЕС (EDIP). Это должно было помочь использовать опыт страны и приблизить ее к вступлению в Евросоюз.