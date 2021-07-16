Продолжается расследование, направленное на установление других причастных к этому преступлению, в том числе осуществлявших запуск ракеты и отдавших соответствующие приказы.

Накануне годовщины сбития рейса МН17 над Донбассом, 17 июля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сделала заявление относительно этой трагедии, унесшей 298 жизней.

По ее словам, именно уважение к скорби родственников погибших в течение этих 7 лет было приоритетом для всех членов международной Совместной следственной группы: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Украина согласовала с партнерами, что судебное рассмотрение дела будет проходить в национальном суде Нидерландов – государства, чьих граждан было больше всего среди находившихся на борту людей.

"Международная следственная группа установила ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, его маршрут из Российской Федерации в Украину и обратно. Прокуроры и следователи установили 4 подозреваемых в причастности к сбитию Боинга, и в 2019 году Украина передала уголовные производства в отношении их коллегам из Нидерландов. И уже в марте 2020 года начался судебный процесс, к которому приковано внимание всего мира", - заявила руководитель Офиса генпрокурора.

Предыдущая стадия судебного разбирательства завершилась в мае этого года. 7 июня началась ключевая фаза - рассмотрение дела по существу.

"На этой стадии суд должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинению, и ответить на три вопроса: был ли сбит самолет из ЗРК "Бук"; была ли запущена ракета с поля возле поселка Первомайский; какова роль обвиняемых в сбитии самолета", - добавила Венедиктова.

Читайте такжеПочему суд в Гааге по МН17 важен для других дел против России в международных судахПо ее словам, Офис генпрокурора пристально следит за процессом и по запросу нидерландской стороны оказывает все необходимое содействие для рассмотрения дела в суде.

Однако, продолжила генпрокурор, на этом следствие в уголовном производстве по сбитию самолета рейса МН17 не завершилось. Продолжается расследование, направленное на установление других лиц, причастных к этому преступлению, в том числе тех, кто осуществлял запуск ракеты и отдавал соответствующие приказы.

Венедиктова добавила, что в течение 2014-2020 годов на территории Украины зарегистрировано почти 30 тысяч уголовных правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и связанный с вооруженной агрессией Российской Федерации.

"Почти половина из них – по фактам терактов, каждое пятое – по участию в непредвиденных законом вооруженных формированиях, каждое восьмое – участия в террористических организациях, каждое пятнадцатое – по посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, каждое двадцатое – по государственной измене, каждое пятидесятое - нарушение законов и обычаев войны. При этом в условиях вооруженного конфликта также совершаются умышленные убийства, незаконные лишения свободы и похищения людей, пытки", - заявила руководитель Офиса генпрокурора.

За шесть последних лет завершено расследование и направлено в суд более 6,5 тысяч уголовных производств. Уже в текущем году обвинительные акты в отношении более 500 таких уголовных правонарушений направлены в суд.

Также Венедиктова напомнила, что в Украине будут созданы специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Она рассказала, что Офис генпрокурора тесно взаимодействует с Международным уголовным судом, регулярно передавая в него собранные совместно с общественностью и правозащитниками доказательства нарушения международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе. И это уже дало результаты: в декабре прошлого года прокурор МУС объявила об окончании предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине". Суд пришел к выводу, что существуют основания полагать, что на территории нашего государства имеют место факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности в пределах его юрисдикции.

"Практика работы Международного уголовного суда показывает, что после начала расследования в Украине будет создано представительство офиса прокурора МУС, которое должно взаимодействовать со специализированными подразделениями прокуроров и следователей, которые наконец создаются", - заявила генпрокурор.

Кроме того, по ее словам, перейти на надлежащий уровень взаимодействия с офисом прокурора МУС позволит завершение процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, что является одним из условий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ратификация создает дополнительные возможности, переводит Украину в статус активного участника процесса, демонстрирует приверженность принципам и доверие к международному праву.

Венедиктова подчеркнула, что работа Международного уголовного суда не подменяет национальную систему правосудия, однако международная организация – шанс достать средствами международного гуманитарного права высшее командование Российской Федерации, ведь задача МУС – преследование топ-исполнителей преступлений. И промедление с ратификацией Римского устава - по сути отказ от возможности привлечь к ответственности виновных.

"Мы имеем политическую волю, доверие к международному правосудию и твердые намерения не оставлять преступления без надлежащей правовой оценки, а преступников без наказания", - подытожила руководитель Офиса генпрокурора.

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Автор: Григорий Бондарь