Российский суд решил, что подозреваемый должен находиться под стражей несколько месяцев.

В РФ суд избрал меру пресечения украинцу Александру Пермякову, подозреваемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, - бывший депутат российской Госдумы, пропагандист-писатель и пособник боевиков "ЛДНР".

Семеновский райсуд Нижегородской области решил отправить подозреваемого в следственній изолятор, пишет ТАСС, ссылаясь на сведения пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ. "С учетом позиции прокуратуры… Пермякову… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в российской Генпрокуратуре.

Стоит отметить, что Александра Пермякова обвинили в совершении "теракта" (ст. 205 Уголовного кодекса РФ) и в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК).

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Захар Прилепин подорван в машине - что нужно знать

6 мая появилась информация, что авто Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, было подорвано возле российского города Нижний Новгород. Машина превратилась в груду металла, уничтожен охранник Прилепина, а сам пропагандист получил тяжелые травмы, был госпитализирован и перенес операцию.

Партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" взяло на себя ответственность за покушение на Прилепина в РФ. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского намекнули, что подрыв иномарки могли устроить российские спецслужбы.

В России почти сразу же преступление "повесили" на украинца. Пропагандисты даже утверждали, что подозреваемый якобы "признался в работе на украинские спецслужбы".

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