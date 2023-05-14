Страна-агрессор уже потерпела "геополитическое поражение", считает французский президент.

Российская Федерация "уже геополитически проиграла" войну в Украине и превращается в вассала Китая. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L'Opinion, опубликованном накануне вероятного визита в Париж украинского президента Владимира Зеленского.

"Де-факто она вошла в форму подчинения Китаю и потеряла доступ к Балтике, что было критически важным, поскольку это побудило Швецию и Финляндию принять решение присоединиться к НАТО. Это было невозможно представить еще два года назад. Поэтому это уже геополитическое поражение", - сказал Макрон.

Макрон также подчеркнул, что Россия "не должна выиграть эту войну военным путем", и переговоры с россиянами неизбежны.

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"От нас зависит, как помочь украинцам в контрнаступлении, как подготовить вопрос о гарантиях безопасности на переговорах, которые неизбежно состоятся. ... Я всегда говорил, что в конце концов европейская архитектура безопасности должна будет полностью защищать Украину. Но она также должна предусматривать неконфронтацию с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но еще много шагов нужно сделать, прежде чем мы дойдем до этого", – добавил он.

Война в Украине - роль Макрона

В апреле французский президент Эммануэль Макрон направился в Китай для обсуждения с Си Цзиньпинем прекращения войны в Украине.

Ожидалось, что Макрон предложит Пекину план, который в конечном итоге приведет к началу переговоров Украины с агрессором.

Издание Bloomberg после визита Макрона написало, что его попытки заручиться поддержкой Китая не были удачными. В то же время после его поездки состоялся первый с начала полномасштабной войны телефонный разговор китайского лидера Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Считается, что Макрон способствовал этому разговору.

В течение апреля французский лидер имел по крайней мере три длительных телефонных разговора с украинским коллегой. Во время последнего из них лидеры, как сообщали в ОПУ, обсудили консолидацию поддержки украинской формулы мира.

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