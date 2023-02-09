Он отметил, что в настоящее время Россия - это террористическое государство.

Россия сможет вернуться в группу цивилизованных стран только при условии прекращения войны в Украине и депутинизации.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянскому авторитетному изданию Corriere della Sera. Польский премьер выразил убеждение, что переговоры с террористами невозможны.

"Россия сейчас стала террористическим государством. Бомбардировки городов, атаки на гражданские объекты, убийства людей - масштабы военных преступлений РФ ужасны, и пока это не прекратится, говорить не о чем", - сказал он.

"И еще одно условие возвращения России в группу цивилизованных государств - депутатизация. Но эту квазитоталитарную систему, созданную президентом Путиным, должны демонтировать сами россияне. Тогда появится надежда на будущее отношений между Россией и ЕС", - выразил мнение Моравецкий.

По его словам, почти через год после вторжения в Украину всем в Европе должно быть понятно, что возврат к старому положению дел невозможен.

"В Германии были убеждены, что от имперских настроений РФ можно отвлечь коммерцией, а еще - что не стоит "дразнить медведя". Оба предположения оказались ошибочными. Для России энергоресурсы выполняют ту же функцию, что и танки: они являются инструментами завоевания и зависимости" - пояснил польский премьер.

Он заявил, что хочет верить, что отправка Германией танков Украине является свидетельством изменения в восприятии России, и что Германия продолжит сотрудничать с Польшей для обеспечения безопасности всей Европы. "Если мы хотим победы мира, мы не должны поддаваться российской пропаганде страха", - констатировал Моравецкий.

Помощь Польше Украине

В конце января Моравецкий заявил, что допускает создание коалиции со странами, которые готовы предоставить Украине немецкие танки Leopard 2. Ранее он критиковал поведение Германии на заседании "Рамштайн-8", которое, по его мнению, было неприемлемым. Именно после этой встречи ожидалось объявление о готовности Германии предоставить Украине танки, но этого не произошло.

А в феврале Моравецкий высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин "никогда не сдается", а потому можно ожидать новой попытки захватить украинскую столицу.

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