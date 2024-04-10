Министру иностранных дел Британии даже не удалось встретиться со спикером Палаты представителей Джонсоном.

Попытка министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона убедить Дональда Трампа позволить Конгрессу США протолкнуть $60 млрд военной помощи Украине, похоже, провалилась. Во время визита в США ему даже не позволили встретиться со спикером Конгресса Майком Джонсоном, который теоретически мог бы поставить этот пакет на голосование, пишет The Guardian.

Отмечается, что вместо этого Джонсон подвергся нападениям со стороны ультраправой конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, которая возобновила угрозы провести внеочередное голосование, чтобы отстранить его от должности за то, что он даже рассматривал возможность такого голосования.

По словам журналистов, во время частного ужина на базе Трампа во Флориде Кэмерон призвал экс-президента признать, что в интересах США не вознаграждать Владимира Путина за захват территорий Украины. Он также настаивал на том, что к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле этого года будут разработаны планы для каждого члена Альянса, которые позволят достичь или превысить целевой показатель расходов на оборону. Кэмерон надеялся, что Трамп будет сигнализировать об изменении курса, по крайней мере облегчив путь к встрече с Джонсоном.

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На совместной пресс-конференции в Вашингтоне Кэмерон настаивал на том, что он приехал в США не для того, чтобы читать лекции или вмешиваться во внутреннюю американскую политику, но он очень эмоционально относится к необходимости для США и Европы объединиться, чтобы защитить Украину от российской агрессии.

"Но аргументы Кэмерона, похоже, натолкнулись на продолжающуюся борьбу за власть внутри Республиканской партии, поскольку сторонники жесткой линии, которые охладели к продолжению финансовой поддержки Украины, угрожают свергнуть Джонсона, если он поставит пакет помощи на голосование", – пишет издание.

Авторы подчеркивают, что Кэмерон пошел на рассчитанный риск, прилетев во Флориду, чтобы попытаться убедить Трампа изменить курс, поскольку существует история разногласий по Brexit (против которого выступал бывший премьер-министр, но который с энтузиазмом поддержал Трамп).

Предвыборный штаб Трампа заявил, что на ужине обсуждались такие вопросы, как "предстоящие выборы в США и Британии, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращение убийств в Украине".

Британский чиновник подчеркнул, что американский пакет помощи стоимостью 60 миллиардов долларов является прекрасным соотношением цены и качества, поскольку примерно за 5% оборонного бюджета США почти половина российской довоенной военной техники была уничтожена без потери ни одной американской жизни.

Помощь США для Украины

Пакет помощи Украине стал предметом политических торгов в США. Как отметил председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер: российская пропаганда уже проникла в Конгресс. Он в частности, обратил внимание на позицию некоторых политиков, которые продвигают мысль о том, что война между Россией и Украиной происходит через НАТО.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон поехал в США для встречи с бывшим президентом Дональдом Трампом во Флориде. Таким образом британский дипломат намеревался получить поддержку среди членов Республиканской партии, которые блокируют законопроект о помощи Украине.

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