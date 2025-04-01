По словам немецкого министра, переговоры между Россией и США сейчас зашли в тупик.

Президента США Дональда Трампа не должна вводить в заблуждение "тактика затягивания времени" российского диктатора Владимира Путина, которая направлена на отсрочку мира в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев, передает The Independent.

По ее словам, она поднимет этот вопрос перед государственным секретарем США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО на этой неделе.

"На предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО мы четко дадим понять американской стороне, что мы не должны участвовать в тактике затягивания времени Путина", - подчеркнула Бербок.

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Министр добавила, что Путин "имитирует готовность к переговорам, но не отходит от своей позиции ни на миллиметр".

Политик отметила, что безоговорочная поддержка Украины очень важна особенно сейчас, когда переговоры между РФ и США зашли в "тупик".

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который встретился с Бербок в Киеве, заявил, что наше государство продолжит работать с Вашингтоном над "взаимоприемлемым" соглашением о добыче полезных ископаемых.

В свою очередь немецкий министр подчеркнула, что любое соглашение о добыче полезных ископаемых должно быть совместимым с законодательством ЕС. По ее словам, Европа уже заключила соглашение с Украиной.

"В конце концов, это наш европейский континент... мы, конечно, также ведем диалог со всеми заинтересованными сторонами", - подытожила она.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп недоволен и Зеленским, и Путиным относительно их позиций относительно заключения мира в Украине. Она подчеркнула, что президент США прилагает невероятные усилия для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

"...Он выразил свое недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился".

В то же время Трамп сообщил, что членства Украины в НАТО не было в соглашении об ископаемых. По его словам, соглашение уже было подготовлено, однако сейчас Киев, как утверждается, выдвигает условие - членство в альянсе.

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