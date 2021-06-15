Власти также опасаются, что в ходе пожара в атмосферу с дымом попадут опасные химикаты.

В американсом городе Роктон (штат Иллинойс) загорелся химический завод компании Chemtool Inc. Пожарные пока практически ничего не могут сделать с огнем, а власти говорят об угрозе экологической катастрофы.

Как сообщает NBCNews, местные жители слышали на фабрике мощные взрывы. Над горящим заводом поднялись столбы густого дыма.

Причины возгорания на сегодня неизвестны. Пожарные ожидают, что завод будет гореть несколько дней, пока все горючие химикаты не выгорят. Вести борьбу с огнем пока слишком опасно.

Глава городской пожарной охраны Кирк Уилсон заявил, что попытки тушить огонь с помощью воды могут привести к опасному загрязнению реки Рок, которая протекает совсем рядом.

«Прежде всего, мы не хотим наступления экологического кошмара. Так что мы остановили операции с водой на этом этапе, остановили подавление», - пояснил он.

Компания Chemtool Inc., которой принадлежит завод, производит смазочные материалы, жидкости для работы с металлом, моющие средства и прочее.

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Власти обеспокоены, что в ходе пожара в атмосферу с дымом попадут опасные химикаты - серная кислота, азот и свинец.

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Автор: Дмитрий Захаров