После подрыва двери отдела полиции мужчина закинул в помещение гранату.

Появилось видео подрыва мужчиной в униформе отдела полиции в Лисках Воронежской области РФ.

Запись с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах изнутри ОВД видно, что после подрыва двери мужчина закинул в помещение гранату.

В Следственном комитете РФ сообщили, что убийство семьи в соседнем селе, по предварительным данным, связано с нападением на ОВД.

"По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области… По предварительной информации, в результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы, 1995 г.р., получил осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозы для жизни".

Возбуждены уголовные дела по статьям: 105 "Убийство двух или более лиц"; "Убийство малолетнего"; 222 "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия"; 222.1 "Незаконное приобретение, хранение, ношение взрывных устройств"; 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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Нападение на отдел полиции в Лисках - что известно

Неизвестный устроил взрыв на территории отделения полиции в Лисках Воронежской области. В соцсетях утверждают, что мужчина проник на территорию отделения с огнестрельным оружием.

К отделению он подъехал на авто "Нива" в военной форме и каске.

По предварительной информации, в результате нападения пострадал один правоохранитель.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия.

По информации издания "Коммерсантъ", у уроженца Воронежской области, работавшего в частном охранном предприятии, произошел конфликт с женщиной из Каменского района. В деле замешаны и сотрудники из лискинского отдела полиции.

Автор: Денис Прядко