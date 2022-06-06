Джон Салливан не отрицает, что посольства могут быть закрыты, однако считает, что "это было бы большой ошибкой".

России не следует закрывать посольство США, несмотря на кризис, вызванный войной в Украине, так как двум крупнейшим ядерным державам мира следует продолжать переговоры.

Об этом в понедельник, 6 июня, заявил назначенный еще президентом Дональдом Трампом посол США в РФ Джон Салливан, передает Reuters.

Салливан заявил российскому государственному информационному агентству ТАСС, что Вашингтон и Москва не должны разрывать дипломатические отношения.

"Мы должны сохранить возможность разговаривать друг с другом", - сказал посол.

Он также предостерег от удаления произведений Льва Толстого с западных книжных полок или отказа от исполнения музыки Петра Чайковского.

Отмечается, что несмотря на кризисы, шпионские скандалы и балансирование на грани холодной войны, отношения между Москвой и Вашингтоном не прерывались с тех пор, как США установили их с Советским Союзом в 1933 году.

При этом в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил, что хотел бы посвятить Путину песню Тейлор Свифт "Мы никогда не будем снова вместе". На вопрос об этом Салливан сказал: "Мы также никогда полностью не расстанемся".

Он не отрицает, что посольства могут быть закрыты, однако считает, что "это было бы большой ошибкой".

"Насколько я понимаю, российское правительство упомянуло вариант разрыва дипломатических отношений. Мы не можем просто разорвать дипломатические отношения и перестать общаться друг с другом. ... Единственная причина, по которой я могу думать, что Соединенные Штаты могут быть вынуждены закрыть свое посольство, - это если станет небезопасно продолжать свою работу", - отметил Салливан.

На вопрос, как будут развиваться отношения, посол ответил, что не знает, но добавил: надеется, что однажды может произойти примирение.

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