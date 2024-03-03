Дипломат встретился с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Москву. Он обсудил войну в Украине с заместителем министра иностранных дел РФ.

Как сообщают Reuters и китайские СМИ, дипломат приехал в Москву в субботу, 2 марта, и встретился с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным. По сообщению российского МИДа, стороны обменялись мнениями по "украинскому кризису".

"Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", - написали в МИД РФ.

Также у Лаврова заявили, что "ультимативные требования" к Москве и "диалоговые форматы", которые предлагают Украина и страны Запада, "только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что в начале марта Украину также посетит специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Это часть усилий Пекина посадить стороны за стол переговоров, заявила официальный спикер МИД Китая Мао Нин.

Ожидается, что дипломатическое турне Ли Хуэя стартует 2 марта и охватит не только Киев и Москву, но также Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель. Объясняя цель этой поездки, спикер китайского МИДа отметила, что затягивание "украинского кризиса" не отвечает интересам международного сообщества.

Вас также могут заинтересовать новости: