Это может позволить передать Украине дополнительное вооружение.

Пентагон переоценил американское оборудование, отправленное Украине, примерно на 3 миллиарда долларов.

Об этом заявил помощник Сената и представитель Министерства обороны, пишет Reuters. По его словам, эта ошибка в подсчетах открывает возможность отправки Украине дополнительных вооружений для защиты от российских войск.

По словам двух высокопоставленных представителей американского Минобороны, была присвоена более высокая, чем гарантированная, стоимость оружия, которое передавали со складов США.

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"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", - сказал один из высокопоставленных представителей министерства обороны.

В четверг Конгресс должны уведомить о корректировке бухгалтерского учета. Кроме того, количество переоцененных вооружений может вырасти, поскольку теперь Пентагон более тщательно изучает ситуацию.

Помощь Украине от США: последние новости

В конце февраля 2023 года в Министерстве финансов Соединенных Штатов заявляли, что с начала полномасштабной войны они оказали Украине помощь в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки на сумму около 50 миллиардов долларов.

В мае Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов.

Перед этим в Совете национальной безопасности сообщили, что США передали Украине почти 100% того, что они просили для контрнаступления.

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