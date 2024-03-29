У украинской ПВО быстро заканчиваются боеприпасы.

Российские войска не прекращают атаки по Украине. Киев зависит от противовоздушной обороны, которая, в свою очередь, зависит от американской помощи.

Сейчас эта помощь является заложником спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который "является одним из самых мощных союзников российского президента Владимира Путина". Об этом пишут в колонке для CNN Амелия Гласер и Марси Шор.

"В Киеве все привыкли к войне. Они не могут игнорировать это, но они привыкли к ритму жизни, сформированному комендантским часом и воздушными атаками, которые могут прервать все в любой момент. Они знают, что дебаты о том, мог ли Запад успокоить Путина, заверив его, что НАТО никогда не будет расширяться, или Украина должна сейчас поднять белый флаг и вести переговоры, не имеют смысла. Путин и его союзники приняли практику разрушения, казалось бы, ради разрушения. И украинцы знают, что ни переговоры, ни капитуляция невозможны. Они настроены продолжать жить", – говорится в материале.

Киев имеет лучшую ПВО в Украине, и государству не хватает ресурсов для обеспечения такой же защиты для других городов. Отмечается, что во время одной из последних атак по Киеву – 21 марта – украинские военные сбили все цели.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр несколько часов спустя, стоя перед аудиторией на Киевском форуме по безопасности, отметил, что украинская противовоздушная оборона в то утро проделала впечатляющую работу, перехватив каждую ракету, выпущенную по Киеву.

"Нет ничего, чего вы не можете сделать. Единственное, что вам нужно, это наша помощь", – сказал он тогда.

Но новая помощь не поступает, отмечают авторы колонки. США фактически отрезали поставки для Украины, а у ПВО быстро заканчиваются боеприпасы. Это вопрос недель или дней, прежде чем они исчерпаются.

"Майк Джонсон, верный Дональду Трампу, который хвалил Путина, держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине. По всей Украине дети постоянно оказываются погребенными под завалами, убитые ракетным обстрелом Кремля. Украинцы знают, что их жизни зависят от того, вынесет ли Джонсон дополнительный законопроект о национальной безопасности на рассмотрение Палаты представителей", – говорится в статье.

Отмечается, что в Польше, Литве, Латвии и Эстонии знают, что от этого зависит и их жизнь. Там осознают, что война может в любой момент пересечь их границы, и что за них воюют и украинцы. И французы, и немцы тоже потихоньку начинают понимать, что "мы на волосок от третьей мировой войны".

"Путин со своими деньгами от нефти имеет гораздо больше военных ресурсов, чем Украина. Более того, он не стесняется запустить руки в национальное богатство России – или умыть кровью все ее население. Когда жизнь других людей для вас ничего не значит, у вас развязаны руки", – резюмировали авторы.

Война в Украине: другие мнения

Колумнист Иен Мартин в своей статье под названием "Пришло время поговорить о падении Киева" заявил, что Запад должен усилить оказание помощи Украине, поскольку в случае ее падения следующей целью российского диктатора Владимира Путина могут стать страны Европы. Он отметил, что существует реальный риск того, что украинские силы будут отброшены с занимаемых позиций на передовой.

По словам Мартина, продвижение России, очевидно, было бы губительным для украинцев. Это также поставило бы перед Западом тяжелые вызовы.

В то же время The Telegraph сообщает, что достичь перелома в войне Украине могут помочь всего три вида оружия. Наиболее насущной потребностью украинских войск называют артиллерийские боеприпасы, Patriot, а также бронетехнику.

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