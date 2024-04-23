Украина и другие союзники призывают Евросоюз не расслабляться.

Вашингтон согласился выделить Украине дополнительные миллиарды долларов помощи, но Киев и другие союзники призывают Евросоюз "на расслабляться", пишет Politico.

"Мы все приветствуем решение Палаты представителей Конгресса США... Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться. Защита Европы – это прежде всего дело нас, европейцев", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что на прошлой неделе главы европейских государств и правительств пообещали усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны после того, как Германия объявила, что направляет Киеву систему противовоздушной обороны Patriot. Но возобновление поддержки со стороны Вашингтона рискует ослабить давление со стороны ЕС, считают два европейских дипломата, пожелавших остаться анонимными.

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"Мы ... увидим ... больше американских поставок, а затем посмотрим, как это повлияет на общий расчет", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Пока что лишь несколько стран ЕС публично откликнулись на призыв Берлина прислать Украине системы противовоздушной обороны, хотя высокопоставленный дипломат сказал, что некоторые страны могут оказать поддержку противовоздушной обороне на непубличной основе. Шесть стран ЕС имеют Patriot – Германия, Польша, Греция, Румыния, Испания и Нидерланды.

Сторонники Украины подчеркнули, что поддержка США не должна уменьшить ощущение неотложности среди европейских союзников. "Мы не можем споткнуться. Я понимаю, что есть большое облегчение от того, что Соединенные Штаты снова в действии... но это не снимает давления с Европы. Мы по-прежнему должны продолжать наращивать темп", – подчеркнул министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

После телефонного разговора с Джо Байденом 22 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала: "Я сказала президенту Байдену, что это решение поощрит Европу к дальнейшему усилению собственной военной поддержки Украины".

Дело сторонников Украины

Авторы указывают, что в течение нескольких месяцев Украина требует больше артиллерии, систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия и истребителей, а военные на передовой и ведущие политики утверждают, что они рискуют потерять не только позиции на поле боя, но и проиграть войну. Финансирование, вероятно, может помочь лишь стабилизировать украинскую позицию на этот год и начать подготовку к операциям в 2025 году.

В долгосрочной перспективе американский пакет помощи не меняет ситуацию, в которой оказалась Европа. Блок должен усилить собственную поддержку Украины и укрепить собственную обороноспособность, вместо того, чтобы продолжать полагаться на зонтик безопасности США. Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом помогла сформировать такое переосмысление безопасности, говорится в статье.

Помощь США

После утверждения финансирования Сенатом конгресса США, которое ожидается 23 апреля, и подписку президентом Джо Байденом Украина получит очередной пакет помощи. В Палате представителей заявили, что военная помощь Украине поступит "быстрее, чем считается".

Президент США Джо Байден заверил, что в случае одобрения Сенатом он немедленно подпишет закон о помощи Украине.

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