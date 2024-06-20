Также правительство страны планирует ввести новые санкции.

В список оружия, которое Южная Корея может передать Украине, могут попасть средства противовоздушной обороны.

Об этом пишет Yonhap News Agency со ссылкой на источники в правительстве. "В список могут быть включены системы ПВО, поскольку Украина отчаянно нуждается в противоракетных щитах, чтобы противостоять российским воздушным ударам", - пишет издание.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Чжин сегодня заявил, что Сеул планирует пересмотреть вопрос о поддержке Украины, однако будет сохранять стратегическую двусмысленность в отношении типов вооружения.

Видео дня

"Конкретные меры будут раскрыты позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее", - сказал он журналистам.

Также Южная Корея собирается ввести дополнительные санкции в отношении четырех российских судов, пяти организаций и восьми физических лиц, участвующих в поставках оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

Россия и Северная Корея подписали соглашение

Как известно, 18 июня Путин прилетел в Северную Корею, где подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве. Согласно этому документу, страны должны оказать друг другу помощь в случае агрессии против одной из них.

Южная Корея заявила, что военно-технологическое сотрудничество стран прямо нарушает резолюции Совбеза Организации объединенных наций. Также Сеул сообщил, что пересмотрит свою позицию в вопросе оказания помощи Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: