Таким образом страна хочет присоединиться к ведущим торговцам оружием.

Крупнейшая оборонная компания Южной Кореи занимается разработкой двигателя для истребителя, ведь страна планирует продвинуться вверх по созданию стоимости экспортера оружия и повысить свою безопасную самодостаточность, пишет Financial Times.

Руководитель отдела аэросистем Hanwha Aerospace сообщил, что компания стремится разработать свой двигатель уже к 2036 году. Она работает вместе с правительством Южной Кореи, которое является одним из крупнейших в мире, тратящим на разработку вооружений.

"Мы должны разработать собственные авиационные двигатели, пока не стало слишком поздно для нашей долгосрочной национальной безопасности, а также для получения экономических выгод. Это займет не менее 10 лет и более 5 трлн вон ($3,7 млрд). Мы сталкиваемся с высокими входными барьерами, но у нас есть опыт производства двигателей, хотя и по лицензионным соглашениям, а также мы разработали собственные небольшие двигатели и имеем мощную цепочку поставок", - отметил Квангмин Ли в интервью Financial Times в штаб-квартире компании в Сеуле. Видео дня

В издании добавили, что Южная Корея стала одним из 10 крупнейших мировых экспортеров оборонной продукции, а война РФ в Украине увеличивает спрос на обычное оружие, такое как танки, гаубицы и истребители низшего класса.

"Hanwha производит собственные двигатели для кораблей, ракет и вертолетов, но пока не производит современные истребительные двигатели. Она является основным поставщиком деталей для General Electric, Pratt & Whitney и Rolls-Royce, которые вместе доминируют на мировом рынке авиационных двигателей", - отмечают в FT.

Компания планирует достичь 25 трлн вон общего объема продаж собственных двигателей до 2050 года. Отмечается, что двигатели будут использоваться в модернизированных версиях первого отечественного истребителя KF-21, который Korea Aerospace Industries планирует начать серийно производить во второй половине 2026 года.

В издании напомнили, что только шесть стран имеют собственные двигатели для современных истребителей, а именно США, Великобритания, Франция, Россия, Украина и Китай.

Также в компании надеются, что ВВС Южной Кореи будут покупать модернизированные KF-21 с отечественными двигателями и ожидают, что со временем будут продавать их странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы.

"Мы будем ориентироваться на тех, кто не может купить истребители в США по геополитическим причинам, или тех, кто не может позволить себе купить дорогие американские самолеты", - отметил Квангмин Ли.

В то же время профессор передовой оборонной инженерии в Национальном университете Чханвон Ким Хо Сонг предупредил, что эта технология является сложной для разработки.

"Разработка реактивного двигателя является самым сложным технологическим достижением, поскольку материалы должны выдерживать температуру горения более 2 000 градусов по Цельсию. До недавнего времени даже Китай имел проблемы с преодолением технологических вызовов", - объснил он.

Южная Корея - последние новости

Как писал УНИАН, Северная Корея запустила сотни воздушных шаров, которые наполнены различными отходами, в том числе фекалиями и мусором. Власти Южной Кореи говорят, что воздушные шары наполнены мусором и "нечистотами" и это стало реакцией в ответ на воздушные шары с листовками, которые ранее были запущены с территории Республики Корея в сторону КНДР.

Также сообщалось, что Южная Корея создала противоракетные системы, которые превосходят Patriot. Испытания систем происходили 30 мая 2023 года на полигоне Анхин, который расположен в 109 километрах от столицы страны Сеула.

Вас также могут заинтересовать новости: