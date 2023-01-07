Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.

Польша рассматривает запрос Украины о передаче немецких танков Leopard.

Об этом сообщает издание WSJ со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.

По словам Славомира Дебского, директора Польского института международных отношений, передача Украине танков Leopard является лишь вопросом времени. Это будет зависеть от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у изготовителей из Южной Кореи и США.

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"Вопрос не в том, если ли, а в том, когда", - сказал Дебски, добавив, что нежелание Запада предоставлять танки наконец уменьшилось после нескольких месяцев дипломатического давления.

"Это именно то, за что Польша выступала в течение многих месяцев", - сказал он.

Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.

Передачата танков Leopard Украине: детали

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что Берлин не отправляет Украине танки Leopard II "чтобы не допустить расширения масштабов войны". В Германии заявили, что не планируют самостоятельно заниматься вопросом передачей танков Leopard Украине. Это будет делаться в координации с партнерами по НАТО.

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага призвала быстрее передать Украине танки Leopard 2. По ее словам, США и Германия достигли положительного решения для Киева по этому вопросу.

В Бундестаге оказывают давление на Олафа Шольца, который колеблется, стоит ли передавать танки Украине.