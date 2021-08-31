Режим ЧП будет действовать в течение 30 дней. Но сначала его должен утвердить президент Польши.

Совет министров Польши просит президента республики ввести 30-дневный режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Как сообщает "Польское радио", об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. При этом глава МВД страны Мариуш Каминьский уточнил, что такое решение будет касаться пограничной части Люблинского и Подляского воеводств - всего 115 местностей.

В случае утверждения этого решения президентом Польши оно вступит в силу немедленно. По словам министра, ограничения минимально повлияют на жителей приграничной территории, а будут касаться прежде всего людей извне, которые планируют передвижение там.

"Пограничная служба, польская армия и полиция, которые будут следить за порядком в пограничной полосе, должны иметь инструменты эффективных действий. Никаких поездок, никаких событий, никаких демонстраций на этой пограничной полосе нельзя организовать", - подчеркнул глава МВД.

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Ранее стало известно, что Польша поставит 2,5-метровый забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов.

Отметим, в Литве из-за притока нелегальных мигрантов с начала июля объявлена чрезвычайная ситуация, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

Автор: Юрий Годован