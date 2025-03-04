Украина нуждается в конкретных гарантиях безопасности от США, Европы и от стран G7.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подписать соглашение с США о создании инвестиционного фонда для экономического сотрудничества, но подчеркнул, что территориальные уступки Украины не обсуждаются.

"Мы готовы подписать соглашение о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с Соединенными Штатами абсолютно на прагматичной и экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины, и мы в любой момент готовы начать это сотрудничество с Соединенными Штатами с подписания такого соглашения и дальше развивать наше экономическое сотрудничество", - сказал премьер во время конференции.

Глава правительства убежден, что подписание соглашения будет элементом экономического роста Украины, а также это будет определенным элементом защиты Украины со стороны Соединенных Штатов. Однако он подчеркнул, что Украина нуждается и просит конкретных гарантий безопасности от США, Европы и от стран G7, поскольку это жизненно важно не только для Украины, но и для Европейского континента.

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"Украина - суверенная, независимая страна, границы которой признаны и закреплены международным сообществом. Соответствующий устав ООН говорит о территориальной целостности, суверенитете и независимости нашего государства. Поэтому мы не обсуждаем и не можем обсуждать территориальные потери Украины. Мы можем вести разговоры о мирном плане, который будет включать какую-то пошаговость", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в случае обсуждения членства Украины в Евросоюзе, в НАТО и других сильных гарантий безопасности от наших партнеров можно говорить об этапности. Но относительно отказа Украины от своих территорий, у власти нет полномочий вести такие переговоры, поскольку это может решать только народ Украины.

"В публичной плоскости вы слышите месседжи со стороны США, что они готовы подписывать это соглашение. С нашей стороны однозначный месседж, я еще раз его повторю: мы готовы подписывать это первое соглашение, о создании совместного инвестиционного фонда. Украинское правительство его согласовало. И это наша общая позиция президента Украины, правительства и парламента, что это соглашение должно быть подписано с Соединенными Штатами. Мы готовы к коммуникации о подписании. Ожидаем сейчас обратной связи. Публично эту обратную связь, эти положительные сигналы мы имеем. Ожидаем сейчас уже на дипломатическом уровне конкретных договоренностей", - добавил Шмыгаль.

США и Украина - последние новости

3 марта президент США ДональдТрамп заявил, что не считает соглашение о полезных ископаемых проваленным. При этом советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц сообщал, что США готовы вернуться к соглашению о ресурсах, однако в Белом доме хотят "услышать от президента Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что лучшим способом защитить Украину от очередного российского вторжения является обеспечение финансовой заинтересованности США в будущем Украины.

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