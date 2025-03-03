Он подчеркнул, что любое мирное соглашение, включающее такие уступки, будет "вынужденной капитуляцией".

Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что Украина не намерена соглашаться на уступку России своих оккупированных территорий. Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента The Telegraph о том, возможно ли заключить соглашение, которое будет включать передачу земель России, особенно в регионах, которые она считает своими, несмотря на присутствие украинских войск.

"Ответ Зеленского был недвусмысленным: любое мирное соглашение, включающее такие уступки, не будет миром — это будет "вынужденная капитуляция", - пишет издание.

Как отмечается в статье, это делает осмысленное мирное соглашение не просто колоссальной задачей для дипломатов, а почти невозможной, ведь разница между позициями сторон слишком велика.

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Зеленский говорит, что не может принять мирное соглашение, по которому аннексированные регионы, не находящиеся под полным контролем России, будут переданы Москве. Но при нынешнем положении дел Кремль никогда не примет мирное соглашение, по которому эти территории останутся в руках Украины.

При этом, как пишет The Telegraph, существуют подозрения, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс "знают это и просто хотят представить сделку, которую отвергнут украинцы, чтобы они могли обвинить президента Зеленского и прекратить всю помощь".

И как бы премьер Британии Кир Стармер ни хотел сократить разрыв между Вашингтоном и союзниками Украины, это не разрыв, а скорее пропасть, подчеркивается в статье.

Оккупированные территории Украины

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается обсуждать статус оккупированных украинских территорий, которые уже записала в свою конституцию.

При этом советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Украина должна уступить РФ территории в обмен на гарантии безопасности. от США.

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