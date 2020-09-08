В последний раз сестры говорили в ночь на понедельник.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую похитили силовики, не собиралась покидать страну.

Об этом в комментарии изданию "Сегодня"рассказала ее сестра Татьяна Хомич, которая сейчас находится в Украине.

Мария, по ее словам, все время говорила, что не намерена никуда уезжать из Беларуси, и останется в республике до самого конца.

"Поэтому, когда говорят, что она уехала, собиралась уехать, планировала уехать – это неправда", – подчеркнула Татьяна.

Она уточнила, что последний разговор между сестрами состоялся в ночь на понедельник, тогда Колесникова сообщила, что у нее все хорошо. Разговор был "семейным".

Сестра оппозиционерки уточнила, что всю информацию о родственнице получают из официальных белорусских источников и СМИ.

"Вся информация поступает только из официальных источников, из СМИ, заявления Пограничного комитета Беларуси, что она была задержана, что она находится в Мозырском пограничном отряде, населенный пункт Прудок, военная часть 1257. Других сведений о ее местонахождении у нас нет", - пояснила она.

Говоря о последнем разговоре, Татьяна Хомич сообщила, что ее сестра говорила об отдыхе.

"Мария устала и собиралась отдыхать, у нее было хорошее настроение, бодрое настроение как всегда идти до конца и продолжать то, что она делает", – подытожила Татьяна.

Похищение Колесниковой в Минске: что известно

Очевидец похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили возле Национального художественного музея - неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. Позже телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель Общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

В штабе Бабарико 8 сентября уточнили, что Колесникова задержана и находится в Мозырском пограничном отряде.

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Автор: Юрий Годован