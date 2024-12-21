На допросах выясняется, что диверсии они устраивали по заказу неких мошенников.

В субботу по российским городам прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в общественных учреждениях. Об этом сообщает российский паблик ВЧК-ОГПУ.

В частности они поджигали банкоматы, полицейские автомобили и отделы полиции, устраивали взрывы пиротехники в торговых центрах и учреждениях предоставления госуслуг. Например, 70-летняя пенсионерка взорвала несколько петард в центре предоставления государственных и муниципальных услуг в торговом центре "Форт" в Москве, а 63-летний мужчина – в ТЦ "Гелиос" в городе Королев, после чего попытался поджечь отделение полиции.

В Санкт-Петербурге задержаны две пенсионерки за попытку поджога полицейской машины, а на окраине Тобольска неизвестные подожгли снегоуборочную железнодорожную машину. Фейерверки устроили в отделении "Почты России" в подмосковных Химках и в отделении банка "Сбер" в Санкт-Петербуре. В Красноярске студентка подожгла банк.

В общей сложности за последние сутки в России произошло свыше 10 поджогов и взрывов, устроенных рядовыми гражданами. На допросах эти люди утверждают, что их заставили совершить такие действия некие люди, которых ВЧК-ОГПУ называет "мошенниками".

Другие инциденты за рубежом

Как писал УНИАН, вчера в немецком городе Магдебург автомобиль на большой скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке. По известной на этот момент информации, погибли несколько человек, десятки были ранены.

Также мы рассказывали, что в "парламенте" самопровозглашенной Абхазии местные "депутаты" устроили перестрелку прямо во время рассмотрения "законопроекта". Один погиб, еще один ранен.

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