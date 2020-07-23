В Северной Ирландии подростка смыла океанская волна во время позирования (видео)

Парень исчезает с виду камеры.

В Северной Ирландии мощная волна смыла 18-летнего Конана Гриффина, который позировал перед камерой вблизи океана.

Ролик и подробности инцидента публикует Daily Mail.

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На видео подросток идет по камням на известном побережье, которое носит название «Мостовая гигантов», в то время как его фотографируют друзья. Через несколько секунд подростка накрывает волна и сбивает его с ног, а затем несет к берегу.

На несколько мгновений создается впечатление, что его смыло в океан, так как парень исчезает с виду камеры.

В результате инцидента Гриффин пострадал не сильно, а лишь получил несколько царапин и ссадин. Его приятели опубликовали ролик в социальных сетях, после чего он стал вирусным и набрал больше 180 тысяч просмотров.

Как сообщал ранее УНИАН, не так сильно повезло мужчине в оккупированном Крыму. Его смыло с пирса.

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