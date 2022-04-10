Пропутинские партии в ЕС все еще пытаются играть на раскол общества.

Евросоюз должен понимать, что заигрывать с пророссийскими политиками – это звать "русский варварский мир" в Европу.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия годами создавала пропутинские партии в ЕС и накачивала их деньгами. Да, они маргинальны. Да, они умирают. Но все еще пытаются играть на раскол общества", - отметил он.

Подоляк отметил, что ЕС должен понимать: "заигрывать с пророссийскими политиками – это звать "русский варварский мир" в Европу".

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона полностью зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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