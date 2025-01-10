Костадинов заявил, что Украина находится в "состоянии распада".

Лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Констадин Костадинов заявил, что южная часть Одесской области должна вернуться в состав Болгарии, потому что большинство ее населения составляют болгары.

Политик написал на своей странице в социальной сети Facebook, что поддерживает желание новоизбранного президента Дональда Трампа присоединить к США Канаду. По аналогичному принципу Костадинов выступает за объединение в общее государство Болгарии и Северной Македонии, а также возвращение в ее состав Южной Бессарабии:

"Эта территория более 450 лет находилась в составе болгарского государства, болгары являются коренным населением этого региона (еще с VI века) и по сей день остаются большинством населения. Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года".

Он также заявил, что Украина сейчас находится в "состоянии распада", и на предстоящем конгрессе, где будет решаться "судьба украинской государственности", Болгария должна выдвинуть свои претензии на Бессарабию.

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В посольстве Украины в Болгарии уже отреагировали на заявление Костадинова и призвали руководство страны осудить высказывания политика. Дипломаты отметили, что тот подстрекает к разрушению норм международного права, искажает исторические факты и поощряет к переделу границ в Европе.

"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС, и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", - говорится в сообщении.

Южная Бессарабия (Буджак) - историческая область в междуречье Дуная и Днестра, на юго-западе Одесской области. На севере граничит с Молдовой, на западе - с Румынией. Южная Бессарабия вошла в состав Украинской ССР не 34 года, как утверждает Костадинов, а 85 лет назад - в 1940-м.

Посягательство Трампа на Канаду

Напомним, что новоизбранный американский президент сделал несколько заявлений о присоединении Канады к Соединенным Штатам Америки. Вскоре он уже прямо призвал ее жителей объединиться в одну страну.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг это предложение. По его мнению, Трамп делает такие заявления, чтобы отвлечь внимание от повышения тарифов на канадский импорт.

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