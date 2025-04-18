Марта Гичко

Как утверждает исследователь истории, поведение Трампа очень прогнозируемое, и крайне понятное.

Политика Дональда Трампа уже давно понятна и предсказуема, однако каждый раз вызывает удивление. СМИ снова и снова реагируют на его заявления с удивлением - будь то поддержка территориальных претензий России к Украине, идея аннексии Гренландии или экономические потрясения, вызванные его таможенными инициативами.

Впрочем, как пишет в колонке для Financial Times историк, философ и публицист Ювал Ной Харари, подход Трампа чрезвычайно последовательный, а мировоззрение четко определено.

"На этом этапе только преднамеренный самообман может объяснить любую неожиданность", - пишет автор.

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"Виноват слабый"

Либералы обычно воспринимают глобальную циркуляцию идей, товаров и людей как взаимовыгодный процесс. Трамп же видит в этом игру с нулевой суммой, где кто-то всегда проигрывает. Его подход воспринимает саму суть глобализации с подозрением, а международные соглашения, институты и нормы - как механизм "заговора на ослабление одних стран и в пользу зловещей космополитической элиты".

Историк пишет, что идеальный мир Трампа - это мир изолированных "крепостей", где каждая страна возводит барьеры - финансовые, военные, культурные, физические. Он и его популистские сторонники считают, что именно так можно достичь стабильности и мира. Но это видение не учитывает главного - как в таком мире решаются конфликты, если нет общих ценностей, международных институтов или правил?

Решение, которое предлагает Трамп, максимально простое: сильные диктуют условия, а слабые должны им подчиняться. Автор пишет:

"Конфликт возникает только тогда, когда слабые отказываются принимать реальность. Поэтому в войне всегда виноваты слабые".

В этом свете становится понятным, почему Трамп обвинил Украину в войне с Россией. Кто-то предположил, что он попал под влияние российской пропаганды, но ответ, вероятно, гораздо проще: после того, как Украина отказалась сдаваться, война является ее виной.

Развитие империй и риски войны

Этот подход не новый. Именно такое мировоззрение доминировало в международных отношениях на протяжении тысячелетий - до возникновения либерального мирового порядка. И, как показывает история, такой подход обычно ведет к "бесконечному циклу развития империй и войны".

Историк заключает, что после избрания Трампа в 2016 году стало очевидным, что либеральный мировой порядок теряет стабильность. Мир постепенно переходит к кооперативной сети "мозаики крепостей". Харари прогнозирует, "торговые войны, гонки вооружений и имперскую экспансию", если такая динамика сохранится.

Трамп о войне и Зеленском - последние новости

Как писал УНИАН, на днях Дональд Трамп поставил в один ряд Владимира Зеленского, Джо Байдена и Владимира Путина, назвав их виновниками войны в Украине.

Впоследствии Трамп заявил, что не считает украинского лидера Владимира Зеленского ответственным за российское вторжение, но все равно убежден, что тот сделал недостаточно для предотвращения войны.

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