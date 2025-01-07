В Украине в начале января ожидали визит отставного генерала Кита Келлога, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России. Однако западные медиа распространили информацию, что Келлог отложил запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы уже на период после инаугурации Трампа (20 января).

На самом деле перенос визита в Украину - это и не плохо, и не хорошо. Это - логичный шаг, который имеет под собой несколько предпосылок.

Во время предвыборной кампании в США Дональд Трамп в некоторых выступлениях говорил, что не просто завершит российско-украинскую войну за 24 часа, а что это может произойти еще до инаугурации. То есть, когда он будет еще в статусе новоизбранного президента, который еще не приступил к исполнению обязанностей главы государства. Однако последние месяцы можем наблюдать изменение этой риторики.

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Дело в том, что на сегодня для выполнения таких обещаний просто нет условий и они не создаются. Грубо говоря, это сделать нереалистично. А, учитывая, что в этом вопросе лидерство идет именно от Трампа, перенос визита его спецпредставителя не является сюрпризом.

Во-первых, потому, что для Трампа и его команды важно показывать результаты. А если бы Келлог приехал, а после этого ничего не происходило, то это выглядело бы не очень перспективно для новоизбранного президента США.

Во-вторых, для так называемого ограничения "красных линий" в будущих переговорах нужна подготовительная работа. Речь, в частности, о понимании возможных уступок, на которые Украина могла бы пойти в случае, если США не готовы будут предложить особые гарантии безопасности для нашего государства. То есть, для Украины нужно что-то, что было бы шагом для компромисса. Для этого с украинской стороной должны быть проведены разговоры со стороны офиса Кита Келлога (ведь он будет работать не сам, а с командой). Можно предположить, что эта структура тоже еще не сформирована до конца, и это тоже может быть формальной причиной отсрочки визита Келлога в Украину.

В-третьих, у команды Трампа нет ответа на вопросы, которые в Вашингтоне задают и журналисты, и аналитики: какое влияние США могут применить в отношении России, чтобы она согласилась на переговоры?

С Украиной все понятнее, ведь мы зависимы от поддержки США, в частности оружием. Мы зависимы также от поддержки европейских и неевропейских партнеров, на позицию которых могут опосредованно влиять США. С нами гораздо легче разговаривать, чем с россиянами. Но в США должны понять, что для нормальной коммуникации с украинским обществом, прежде всего надо найти рычаги влияния на Россию. А что с Россией? Команда Трампа не нашла ответ на это.

Если предположить, что у них есть понимание, что должен быть существенно доработан их план прекращения войны между Украиной и Россией, то тогда должно быть больше публичных месседжей для Украины.

Здесь не получится как с россиянами - организовать какую-то тайную встречу. Надо или приглашать президента Владимира Зеленского в Белый дом, или Киту Келлогу действительно приезжать в Украину и уже иметь конкретный план действий.

В-четвертых, может быть и эмоциональный вариант (который, правда, не исключает предыдущих): в команде Трампа не хотят до инаугурации открыто показать, что никаких реальных сценариев завершения войны сегодня предложить не могут. Не исключено, что может использоваться аргумент, что до инаугурации не нужно делать никаких конкретных шагов. Также не исключено, что это может подаваться через объяснение, что еще не назначены официально, в частности госсекретарь и министр обороны (хотя некоторые назначения могут быть проголосованы уже на следующей неделе), поэтому, мол, сейчас идет концентрация на этих вопросах.

В любом случае, отсрочка приезда Келлога в Украину и ряд других стран, свидетельствует о том, что с каждым днем в команде новоизбранного президента США есть все больше понимания относительно сложности завершения войны. Что ее невозможно закончить ни за 24 часа, ни даже за несколько месяцев.