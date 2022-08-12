В США совершено нападение на скандально известного британского писателя Салмана Рушди.
Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщает издание, во время выступления Рушди в Чаутоква (штат Нью-Йорк) на сцену выскочил мужчина и набросился на писателя.
По данным полиции, писатель был ранен ножом в шею.
Подозреваемый задержан.
"Рушди на вертолете доставлен в одну из ближайших клиник. Его состояние неизвестно", - отметили в полиции.
— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022
Салман Рушди:
Британец индийского происхождения. Автор многих книг, и в том числе романа "Сатанинские стихи". Многие мусульмане сочли эту книгу богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди.
За голову писателя, живущего на Западе, один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов.
Писатель скрывался в течение многих лет, а его покаяние не смогло переубедить иранские власти отменить фетву.
21 февраля 2016 года к цене за убийство Рушди иранские медиа назначили надбавку в 600 тысяч долларов. В том же году он получил гражданство США.
Рушди является лауреатом Букеровской премии 1981 года за роман "Дети полуночи".
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