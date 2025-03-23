Петр Павел объяснил, почему положение Украины с годами стало только лучше.

Ситуация в Украине выглядит лучше, чем в 2023 году, заявил президент Чехии Петр Павел. По его словам, обстановка в стране стабилизировалась на фоне потенциальных мирных переговоров с Россией. Однако о быстром завершении войны он предлагает не говорить.

"Но, конечно, это только мое ощущение. Я понимаю, что сейчас так же сложно, как и два года назад, потому что ситуация на поле боя кардинально не изменилась. Линия фронта по-прежнему очень, очень длинная. Каждый день на поле боя военные несут потери", - заявил он в интервью для телемарафона "Єдині новини".

Павел подчеркнул, что в этой ситуации "критически важно" не только Украине, но и Европе, приложить все усилия для того, чтобы окончательно закончить войну.

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Другие заявления президента Чехии

Ранее УНИАН сообщал о том, почему, по его словам, контрнаступление 2023 года провалилось. По его словам, проблема заключалась с самого начала в соотношении сторон.

"Для успешного контрнаступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил не менее 3:1, а лучше 5:1. А вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России", - пояснил Павел.

Кроме того, он заявил, что Чехия готова отправить своих миротворцев в Украину в рамках международной миссии. Но только после заключения мирного соглашения. "И я верю, что как только появится понимание того, что есть общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции", - сообщил Павел.

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