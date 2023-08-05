Если к завтрашнему дню нигерийская хунта не вернет власть законному правительству, соседние страны угрожают прибегнуть к применению силы.

Министры обороны стран Западной Африки составили план военного вторжения в Нигер на случай, если лидеры военной хунты не выполнят ультиматум и не вернут власть законному правительству до завтра. Об этом сообщает Reuters.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) дало лидерам переворота в Нигере время до воскресенья уйти в отставку и восстановить в должности законно избранного президента Мохамеда Базума.

"Учитывая его урановые и нефтяные богатства и ключевую роль в войне с исламистскими повстанцами в регионе Сахель, Нигер имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов, Китая, Европы и России", – отмечает Reuters.

Видео дня

По словам комиссара ECOWAS по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса, план вторжения предусматривает, что решение о времени и месте первого удара будет принято лидерами государств блока и не будет разглашено мятежникам.

"Все элементы, которые будут включены в любое возможное вмешательство, были разработаны здесь, включая необходимые ресурсы, то, как и когда мы собираемся развернуть силы", - сказал он в конце трехдневной встречи в столице Нигерии Абудже.

Ранее ECOWAS уже ввела санкции против Нигера и направила делегацию в столицу города Ниамея в четверг, чтобы найти "дружественное решение". Но источник в окружении сообщил, что они получили отказ и надолго не задержались.

Президент Нигерии Бола Тинубу в письме, зачитанном вчера в Сенате, сказал своему правительству подготовиться к вариантам, включая развертывание военного персонала. Сенегал также заявил, что отправит войска.

Переворот в Нигере - последние новости

После военного переворота в Нигере, произошедшего в конце июля, лидеры соседних стран, образовавших военно-политический блок ECOWAS, применили санкции против Нигера и угрожают прибегнуть к военной силе, чтобы восстановить законную власть в стране.

Франция, имеющая свои военные базы на территории Нигера, отказалась вывести войска по требованию лидеров хунты. В случае вторжения ECOWAS, предположительно французская армия поддержит их действия. Помимо французов, США, Германия и Италия также имеют свои военные контингенты в стране. Между тем военные хунты соседних Мали и Буркина-Фасо заявили, что встанут на защиту лидеров мятежа в Нигере.

Вас также могут заинтересовать новости: