'Заключите перемирие': Вучич призвал следующего президента США закончить войну в Украине

Президент Сербии считает, что США могут повлиять на то, как скоро закончится война в Украине.

Следующий президент США должен добиться перемирия между Украиной и РФ, которое положит конец войне. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg.

Вучич считает, что предложение заключить перемирие, которое будет выдвинуто победителем выборов в США 5 ноября, является единственным способом закончить войну в Украине.

"Заключите перемирие как можно скорее", - заявил лидер Сербии.

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Прекращение боевых действий не только положит конец кровопролитию, но и будет отвечать интересам Запада, подчеркивает Вучич:

"Затем появятся способы достичь долгосрочного мира, но сделайте этот первый шаг как можно скорее".

Отмечается, что президент Сербии уже долгие годы поддерживает связи с Украиной и Россией. Его страна не приняла санкции против Кремля, но оказывала помощь Киеву.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис пообещала продолжить поддержку Украины в случае победы на выборах. Экс-президент США Дональд Трамп же неоднократно заявлял, что сможет быстро закончить войну в Украине, но так и не предоставил никакого плана.

Отношения между Сербией и Россией - что известно

До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году президент Сербии Александр Вучич активно сотрудничал с лидером РФ Владимиром Путиным. Тем не менее он осудил агрессию Кремля и неоднократно призывал прекратить убийства украинцев.

В октябре 2024 года Вучич поделился, что впервые за 2,5 года состоялся телефонный разговор между ним и Путиным. Он поблагодарил российского диктатора за то, что РФ предоставляет его стране достаточное количество газа.

Кроме того, в октябре этого года Сербия отправила четырех министров на саммит БРИКС в Казани. Вучич говорил о том, что не сможет посетить встречу лично.

Лидер Сербии после саммита заявил, что его страна может вступить в БРИКС, вместо Европейского Союза. Он отметил, что такое решение стал активно поддерживать и сербский народ.

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