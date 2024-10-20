По словам президента Сербии, он не общался с российским правителем почти два с половиной года.

Президент Сербии Александар Вучич во время разговора с правителем России Владимиром Путиным поблагодарил последнего за то, что РФ предоставила достаточное количество газа для его страны. Про это он сообщил в своем Instagram.

При этом, по словам Вучича, главной темой встречи была годовщина освобождения Белграда.

"Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал президент Сербии.

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Он также сообщил, что не общался с Путиным почти два с половиной года.

Как сообщает сербское издание b92, позже Вучич рассказал, что Путин пригласил его принять участие в праздновании Дня победы над нацизмом в следующем году 9 мая:

"Мы разговаривали как люди, которые знают друг друга давно, как друзья, и это был личный разговор. Предложение, которое Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, что хорошо для сербов, хорошо для россиян".

Отношения Сербии с РФ - последние новости

Ранее в этом месяце президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию с осуждением России. Документ был принят по итогам третьего саммита Украина-Юго-Восточная Европа. Подписанты, в частности, осуждают вторжение России в Украину.

Ранее Вучич отрицал свои связи с Путиным и заверил, что Сербия продолжает свой путь к вступлению в Евросоюз.

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