Украина представила четкие и конструктивные предложения, которые "все еще остаются на столе", отметили в Офисе президента.

Четкие и конкретные предложения о прекращении огня, озвученные украинской делегацией на встрече с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии, остаются на повестке дня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сказал во время встречи с журналистами.

Палиса рассказал, что в Саудовской Аравии задача украинской стороны заключалась в том, чтобы продемонстрировать американцам готовность к диалогу:

"Мы приехали с конструктивными предложениями, чтобы подтвердить наше стремление к прекращению огня. Украинская сторона действительно настроена двигаться к конкретным шагам в этом направлении. Это должно стать фундаментом для начала более основательных переговоров... Безусловно, наши предложения все еще остаются на столе".

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По его мнению, американская сторона была "приятно удивлена нашими четкими и конструктивными предложениями", потому что у украинской делегации был детально прописан план действий. Этот конкретный план предусматривал прекращение огня в воздухе, на море, а также включал гуманитарный блок. По этому поводу между украинцами и американцами "никаких острых или спорных вопросов не возникало", отметил Палиса.

Кроме того, он сообщил, что украинская делегация поднимала вопрос так называемых "красных линий", в частности, относительно того, что Украина никогда не согласится на признание временно оккупированных территорий. Также в контексте согласования прекращения огня на море Украина никогда не согласится на проверку россиянами судов.

"Это одна из "красных линий", за которую мы не готовы заходить ни при каких условиях. Вы сами должны понимать: зачем нам сейчас делать уступки? Мы фактически "закрыли" Черное море", - подчеркнул Палиса.

Он заверил, что со стороны американцев не было никакого давления, но идея о полном прекращении огня принадлежит именно США.

Также, по его убеждению, американская переговорная команда осознает, что могут возникнуть сложности в том, что россияне не будут придерживаться договоренностей о прекращении огня. На встрече американской делегации с россиянами принципиального согласия по всем вопросам достигнуто не было.

Как добавил заместитель руководителя ОП, детали разговора американской делегации с россиянами ему неизвестны: "Но у меня сложилось впечатление, что американская сторона рассчитывала на лучший результат".

Переговоры о прекращении огня в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 марта делегация Украины на встрече с представителями Трампа выразила готовность на введение 30-дневного режима прекращения огня при условии его принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Но россияне не это не согласились и регулярно продолжают ввести огонь из всех имеющихся у них средств, от чего в Украине гибнут гражданские граждане и подвергаются разрушению города.

25 марта состоялся еще один раунд переговоров между Украиной и США, но более на техническом уровне. Было договорено обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а также внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Украина придерживается этих обязательств, а вот Россия уже наносила удары по украинской энергетике.

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