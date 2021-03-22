В МИД РФ в очередной раз упомянули тупик в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что президент США Джо Байден не принял предложение Путина провести видеоконференцию в открытом режиме.

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«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение Президента России В.В.Путина о проведении разговора с Президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

При этом в МИД РФ в очередной раз упомянули тупик в отношениях между Москвой и Вашингтоном, обвинив в нем американскую сторону.

Байден против Путина: что происходит

Ранее в большом интервью для ABC News Джо Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отозвала на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

Путин заявил, что готов провести с Байденом публичные переговоры в онлайн-режиме.

В Белом доме напомнили, что Байден недавно уже общался с Путиным по телефону. А также отметили, что президент США очень занят.

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Автор: Дмитрий Захаров