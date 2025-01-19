Госсекретарь настаивал на продолжении борьбы.

В конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предложил Киеву пойти на переговоры с Москвой, воспользовавшись своими успехами на фронте, однако государственный секретарь Энтони Блинкен выступал против.

Как говорится в статье The New York Times, после вывода американского военного контингента из Афганистана некоторые республиканцы требовали отставки Блинкена, восприняв это как фиаско. Однако в начале полномасштабной войны против Украины наступил его "звездный час":

"Когда Путин готовился к нападению, Блинкен выступил в Берлине с речью, в которой вспомнил, как президенты Джон Кеннеди и Рональд Рейган противостояли советской власти, и заявил, что Соединенные Штаты снова будут защищать руководящие принципы международного мира и безопасности".

Госсекретарь активно убеждал союзников и партнеров поддержать Украину, сформировав коалицию из около 50 стран, которые согласились помочь украинцам оружием или ввести экономические санкции против Российской Федерации.

Видео дня

В статье отмечается, что, поскольку Россия и Украина не стремились к переговорам, Блинкен был "не столько миротворцем, сколько военным стратегом". В частности, он часто спорил с более несклонными к риску чиновниками Пентагона в пользу отправки мощного вооружения в Украину.

А в конце 2022 года, когда Милли предложил украинской стороне воспользоваться победами на поле боя и начать мирные переговоры, Блинкен настаивал на том, что борьба должна продолжаться.

Заявления Блинкена относительно войны

Напомним, что уже 20 января в 12:00 по восточноевропейскому времени состоится инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Еще осенью он избрал на должность государственного секретаря сенатора от штата Флорида Марка Рубио.

В совместной с главой Пентагона Ллойдом Остином статье Блинкен предостерег, что сокращение помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня станет для Украины "миром через капитуляцию".

Вас также могут заинтересовать новости: