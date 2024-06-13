Ранее сообщалось, что Байден одобрил развертывание в Украине еще одного комплекса Patriot, который сейчас находится в Польше.

Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера выступила против передачи Украине системы ЗРК Patriot, передает Radio ZET.

"Нет, определенно нет", - ответил он на соответствующих вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что соответствующая информация, поступающая из американских СМИ, вызывает тревогу:

Видео дня

"Я попросил о встрече со своим американским коллегой, чтобы поговорить об этом вопросе. Перемещать всю батарею Patriot очень опасно… безопасность Польши снижается… Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается прежде всего с защиты своих группировок, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировки собственных войск".

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников и военных сообщил, что президент США Джо Байден одобрил развертывание еще одного ракетного комплекса Patriot в Украине.

По словам официальных лиц, ЗРК прибудет из Польши, где он защищала ротацию американских войск, которые возвращаются в США. Также сообщалось, что комплекс может быть развернут на линии фронта в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

Вас также могут заинтересовать новости: