В Европе разрабатывают совместные планы по усилению ПВО.

В НАТО подсчитали, что Европа имеет лишь незначительную часть противовоздушной обороны, необходимой для защиты своего восточного фланга.

Как пишет The Financial Times, война России против Украины продемонстрировала важность противовоздушной обороны. Киев вынужден просить у союзников дополнительные системы и ракеты для защиты городов, войск и энергетической сети от ежедневных бомбардировок.

Сколько ПВО есть у стран НАТО

По словам источников, страны НАТО способны обеспечить менее 5% мощностей ПВО, которые считаются необходимыми для защиты членов Альянса в Центральной и Восточной Европе от полномасштабного нападения.

Видео дня

Один высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что способность защищаться от ракет и авиаударов является "главной частью плана защиты Восточной Европы от вторжения", но сейчас этого нет.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в четверг в Праге для двухдневных переговоров, направленных на подготовку к саммиту лидеров альянса в Вашингтоне в июле. Центральной темой будет усиление европейской обороны. Некоторые европейские лидеры и военные чиновники считают, что Россия может атаковать страну-члена НАТО до конца десятилетия.

Неспособность западных союзников в течение последних месяцев предоставить Украине дополнительное оборудование противовоздушной обороны подчеркнула ограниченность запасов на континенте дорогих и медленных в производстве систем.

НАТО усиливает воздушный щит

Это также побудило найти долгосрочные решения. В прошлом году Германия запустила свою инициативу Sky Shield вместе с более чем десятком других стран ЕС для разработки совместной системы противовоздушной обороны с использованием технологий, разработанных США и Израилем. Однако Франция публично раскритиковала это предложение и предложила другое, поддержанное меньшим количеством союзников.

На прошлой неделе Польша и Греция призвали Европейскую комиссию помочь разработать и потенциально помочь в финансировании панъевропейской системы противовоздушной обороны. Некоторые столицы ЕС предложили увеличить общий долг для финансирования оборонных проектов.

В письме, направленном председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, премьер-министры Греции и Польши Кириакос Мицотакис и Дональд Туск назвали противовоздушную оборону "основной уязвимостью нашей безопасности", добавив, что война в Украине "[научила] нас урокам, которые мы больше не можем игнорировать".

В частности, европейцы обнаружили, что удары дальнего действия больше не являются сверхмощным потенциалом, а новой угрозой стали дешевые ударные БПЛА.

Официальный представитель НАТО сказал, что "цели возможностей и планы защиты засекречены", но противовоздушная и противоракетная оборона "является главным приоритетом".

"Новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне по количеству и готовности. Поэтому мы уверены, что сдерживание НАТО против России остается сильным", - сказал чиновник.

По его словам, страны Запада инвестируют в новые средства противовоздушной обороны, включая истребители. Полная интеграция различных европейских систем противовоздушной обороны может помочь компенсировать недостаток путем создания плотной сетки датчиков и перехватчиков по всему континенту.

Но "попытки обновить командную и контрольную инфраструктуру НАТО для противовоздушной обороны так и не были осуществлены".

Европейская система ПВО

Как писал Bloomberg, на этой неделе Франция и Германия обнародуют планы более тесного сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны Европы, реагируя на давление на европейцев, чтобы они взяли на себя обязательства по собственной безопасности после вторжения России в Украину.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал разработать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола".

Вас также могут заинтересовать новости: