В Нидерландах начинается второй блок слушаний судебного процесса по делу MH17

Рассмотрение продлится с 8 июня по 3 июля.

В судебном комплексе «Схипхол» (пригород Амстердама) Окружной суд Гааги сегодня начинает второй блок слушаний относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 в июле 2014 года.

Об этом говорится на официальном сайте, посвященном судебному процессу по делу MH17.

В частности, второй блок слушаний пройдет с 8 июня по 3 июля.

"Судебный процесс возобновляется в понедельник, 8 июня. Последние слушания первого блока слушаний уголовного судопроизводства по делу MH17 состоялись 23 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

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Сторона защиты и адвокаты родственников погибших получат возможность обратиться в суд. Также государственная прокуратура Нидерландов выступит с разъяснениями относительно уголовного расследования. Ожидается, что их презентации будут продолжаться несколько дней.

В конце этого блока слушаний суд примет любые необходимые решения и спланирует следующий блок слушаний, которые должны начаться 31 августа.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский, российский террорист Олег Пулатов и украинский террорист Леонид Харченко.

9 марта 2020 года в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама) Окружной суд Гааги начал судебные заседания относительно первых четырех подозреваемых по данному делу.

9 апреля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что продолжат добиваться привлечения Российской Федерации к ответственности за сбитие самолета рейса МН17.

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