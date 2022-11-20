Имеющиеся данные пока не дают возможности установить локацию, с которой запустили ракету.

Следствие по делу взрыва ракеты в польском Пшеводуве пока не получило данные, которые позволили бы точно установить, откуда ее выпустили.

Как сообщает "Польское радио" об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. На вопрос журналистов о том, признает ли украинская сторона, что это была их ракета, глава польского правительства ответил:

"Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из НАТО, американских."

По словам Моравецкого, у следствия есть "доказательства с камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета". Он также подчеркнул, что Варшава стремится к полной прозрачности расследования.

"Особенно мы хотим, чтобы наши украинские друзья и партнеры были уверены в том, что результат расследования будет доказанным. Поэтому мы пригласили их к расследованию", - сказал он.

Падение ракет в Пшеводуве, Польша-что стоит знать

Во вторник, 15 ноября, во время массированного ракетного удара России по Украине, на территории Польши – в селе Пшеводув вблизи границы – упала ракета, в результате чего погибли двое мужчин.

После встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким и военачальниками президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что эта ракета была выпущена украинской ПВО.

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский впоследствии заявил, что все указывает на то, что это была ракета, выпущенная украинской стороной в оборонных целях, и что, возможно, часть этой ракеты упала на территории Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не сомневается в том, что это была российская ракета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Украина просит партнеров предоставить информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о падении в польском селе ракеты украинской системы ПВО.

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