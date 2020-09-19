Отравляющее вещество, которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, обнаружено только на бутылке из его гостиничного номера в Томске.
Читайте такжеДрожат ноги: отравленный "Новичком" Навальный рассказал о своем состоянии (фото)Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь», передает kommersant. На других вещах следов яда обнаружено не было, отметила она.
«Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем улик не нашли», - сказала Ярмыш.
На вопрос о том, почему о следах яда на бутылке не было сообщено сразу, она ответила, что соратники оппозиционера приняли решение сначала согласовать публикацию этой информации с ним.
Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо 20 августа в самолете, на котором тем летом из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
- Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. Ранее источник Reuters в омской больнице скорой медицинской помощи №1, куда сначала госпитализировали политика, сообщил, что указание отпустить Алексея Навального самолетом в Германию поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин.
- 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.
- 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. Глава немецкой разведки Бруно Каля заявил, что использовавшийся яд сильнее известных ранее. В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил. Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.
- 4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.
- 9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в ОЗХО.
- 10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным СМИ, он помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете.
- 14 сентября берлинская клиника "Шарите", где проходить лечение Навальный, выпустила заявление, в котором сообщила, что состояние российского оппозиционера продолжает улучшаться, его отключили от аппарата ИВЛ. Медики рассказали, что Навальный может на короткое время вставать с больничной койки.
- 14 сентября стало известно, что французские и шведские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком". Таким образом наличие в пробах оппозиционного российского политика Алексея Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данными трех независимых лабораторий.
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