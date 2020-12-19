Единственным дипломатическим представительством США в России останется посольство в Москве.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть два генеральных консульства в России.

Как сообщает DW, еще 10 декабря Госдепартамент сообщил в письме в Конгресс США, что навсегда закроет генеральное консульство США во Владивостоке и приостановит работу диппредставительства в Екатеринбурге. Огласку эта информация получила только в пятницу, 18 декабря, когда о решении сообщил ряд американских и международных СМИ.

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Закрытие связано с ограничениями, установленными российскими властями в 2017 году на количественный состав американских дипломатов, которым разрешено работать в стране. Сейчас в консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника.

Весь американский персонал будет переведен в посольство в Москве, а местные сотрудники будут уволены. По оценкам Госдепартамента, экономия после закрытия консульства во Владивостоке составит 3,2 млн долларов в год. В то же время о дате закрытия диппредствительств не сообщается.

В 2018 году США были вынуждены закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге. Это произошло после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на отравление в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

2017 году МИД России предложил Вашингтону привести численность дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с количеством российских дипломатов и сотрудников, которые находятся в США. Тогда персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек - до 455.

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Автор: Леся Лещенко