В новогоднюю ночь в Португалии будет действовать комендантский час с 23:00 / pixabay.com
В Португалии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство отменило празднование Нового года.
Читайте такжеНа главной елке страны вместо скандальной шляпы появилась звезда (фото)Об этом пишет Reuters, со ссылкой на заявление премьер-министра Антонио Коста.
В новогоднюю ночь в стране будет действовать комендантский час с 23:00.
«Мы должны полностью отказаться от празднования Нового года», - сказал Коста репортерам.
Также людям не разрешат покидать свои дома с 13:00 до 5:00 с 1 по 3 января.
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