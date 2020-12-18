В новогоднюю ночь в Португалии будет действовать комендантский час с 23:00 / pixabay.com

В Португалии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство отменило празднование Нового года.

Читайте такжеНа главной елке страны вместо скандальной шляпы появилась звезда (фото)Об этом пишет Reuters, со ссылкой на заявление премьер-министра Антонио Коста.

В новогоднюю ночь в стране будет действовать комендантский час с 23:00.

«Мы должны полностью отказаться от празднования Нового года», - сказал Коста репортерам.
Также людям не разрешат покидать свои дома с 13:00 до 5:00 с 1 по 3 января.

Новый год в Украине и мире

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Автор: Людмила Жерновская