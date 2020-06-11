"Мы знаем Орбана, ничего хорошего": Хорватия отреагировала на скандальную карту Венгрии

Причиной дипломатической напряженности стало открытие Орбаном неподалеку со Словакией памятника «Венгерской Голгофе».

Президент Хорватии Зоран Мbланович заявил, что словам венгерского премьера Виктора Орбана о том, что его страна не имеет территориальных претензий, верить нельзя.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Причиной дипломатической напряженности стало открытие Орбаном неподалеку со Словакией памятника «Венгерской Голгофе», приуроченный к 100-летию Трианонского соглашения, когда Венгрия потеряла две трети своей территории.

На памятнике изображены венгерские земли, включая частями современной Австрии, Словении, Словакии, Румынии, Украины и Хорватии.

В ответ на протест Хорватии Будапешт ответил, что не имеет никаких претензий на их территорию. Однако президент Миланович резко высказался насчет этого.

«Мы знаем, кто такой Орбан и что он отстаивает, это ничего хорошего не означает», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, недавно в сети разгорелся скандал о расширении Береговского района на Закарпатье в угоду интересам Венгрии. Министр МИД Дмитрий Кулеба назвал это фейком, и заявил, что речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы. Решение о присоединении этого района не принимало МИД.

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