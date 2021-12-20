Отсрочка мероприятия необходима из-за влияния нового штамма коронавируса на путешествия, отметили организаторы Всемирного экономического форума.

Запланированную личную встречу Всемирного экономического форума на швейцарском горном курорте Давос отложили из-за увеличения количества случаев инфицирования новым вариантом коронавируса COVID-19 под названием "Омикрон".

Об этом сообщили организаторы события, передает "Радио Свобода".

"Ежегодная встреча должна была состояться в "Давос-Клостерс", Швейцария, с 17 по 21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета", – говорится в заявлении организаторов, опубликованном 20 декабря.

Вместо этого участники присоединятся к ряду сессий под названием "Состояние мира", который соберет мировых лидеров онлайн, чтобы обсудить крупнейшие глобальные вызовы.

Читайте такжеВсемирный экономический форум отменили из-за коронавируса"Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, передача "Омикрона" и его влияние на путешествия и мобильность сделали отсрочку необходимой", – заявляют организаторы.

Последняя личная встреча Давосского форума состоялась в январе 2020 года, как раз перед вспышкой коронавирусной болезни в Западной Европе. В этом году съезд в январе также прошел онлайн из-за пандемии COVID-19.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые обнаружили в начале ноября на юге Африки.

14 декабря в ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" быстрыми темпами захватывает мир.

По данным издание Medical Press, ученые из Гонконга доказали, что прививки вакцинами от Pfizer-BioNTech и Coronavac не помогут в противостоянии новому штамму.

18 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине впервые обнаружили штамм коронавирус "Омикрон".

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Автор: Леся Лещенко